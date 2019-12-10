"Человек-солнце" и символ новой России: в "Прямом эфире" вспомнили, каким был Лужков

Во вторник, 10 декабря, в 10:58 в клинике Мюнхенского университета Гроссхадерн на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков. Он прилетел в Германию вместе с женой Еленой Батуриной на плановую операцию на сердце буквально вчера, 9 декабря. Супруга Лужкова, по словам врачей клиники, находится в шоковом состоянии. Ничто не предвещало трагедии, поскольку операция по прочистке сосудов была плановой…

Лужков руководил Москвой 18 лет. За годы его правления столица превратилась в современный мегаполис.

Отпевание Юрия Лужкова пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря, а похоронят его на Новодевичьем кладбище. Тело бывшего мэра должны доставить в Москву рейсом "Аэрофлота", а не частным бортом — семья политического деятеля захотела, чтобы его вернул на Родину российский авиаперевозчик.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "Всем советую родиться, работать и умереть на своей Родине". Так он прокомментировал хваленую западную медицину, которая не смогла уберечь Лужкова. Жириновский также вспомнил и других отечественных политиков, которые уезжали лечиться за границу, но погибали там. По словам председателя ЛДПР, в России лучшие кардиологи в мире.

Последнее интервью у Юрия Лужкова неделю назад взяла журналист Ирина Некрасова. По ее словам, 21 ноября у бывшего мэра состоялась презентация новой книги. На встрече с читателями он выглядел очень хорошо, кроме того, планировал написать мемуары, в которых изложил бы правду о многих известных людях, невзирая на возможные последствия.

Ирина Некрасова называет Лужкова "человеком-солнцем", поскольку у него мощная энергетика, а общаться с ним было сплошным удовольствием. Журналистка записала с ним беседу, которая так и не увидела свет по техническим причинам: в ней бывший мэр рассказал о своей отставке, о которой узнал вместе со всей страной из Twitter.

Еще в мае 2013 года Лужков дал интервью "Прямому эфиру", который тогда вел Борис Корчевников. Бывший мэр заявил, что компетентные органы уже более двух лет пытаются найти доказательства использования им поста в своих личных интересах или в интересах своей супруги, но претензии не выдвинуты, поскольку оснований для них нет. По словам Юрия Лужкова, он "работал чистоплотно".

Певица Анита Цой, супруга Сергея Цоя, который долгие годы был пресс-секретарем бывшего мэра, рассказала, что он был очень нежным семьянином, а своих детей любил, как любят лучшие папы в мире.

Певец Олег Газманов поделился своими воспоминаниями об общении с Лужковым. По его словам, политический деятель был ярким, энергичным человеком. Именно при нем песня Газманова "Москва" в 1997 году стала неофициальным гимном российской столицы.

Народный артист России Илья Резник рассказал, что Юрий Михайлович любил Москву и был ее частицей.

Бизнесмен Виктор Батурин, шурин Лужкова, рассказал, что он был "человеком-глыбой". По его словам, Лужков — это символ новой России, поскольку в 90-е, в эпоху общей растерянности после распада Союза, именно Москва давала всем россиянам лучик надежды на будущее.



Что рассказал Жириновский о своих политических разногласиях с Лужковым и о его знаменитой кепке? Как общественный деятель Олег Митволь оценивает отставку второго мэра Москвы и то, что за ней последовало?

Почему Лужков отправил дочерей учиться за границу? И куда посылал мед со своей пасеки? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".