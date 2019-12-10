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10 декабря 201921:28

Андрей Пальчевский: Порошенко не смог организовать майдан против Зеленского

"Слова "катастрофа" в моей оценке переговоров президентов России и Украины в Париже не прозвучит", — заявил в эфире программы "60 минут" украинский политический эксперт и журналист Андрей Пальчевский.

"Все, что можно было сделать во время первой встречи – это создать обстановку, в которой стороны могут начать доверять друг к другу. По лицам президентов было видно, что они могут, как минимум, находить общий язык".

"Я считаю, что главное даже не то, что состоялось в Париже, а то, что не произошло в Киеве. Петр Порошенко решил возглавить очередной майдан, на этот раз против Зеленского, но потерпел фиаско", — отметил Пальчевский.

Сторонников экс-президента оказалось не так много. Мало того, во время митинга его закидали яйцами. Соответствующее видео появилось на YouTube. На кадрах видно, как на последних аккордах украинского гимна Порошенко крикнул "Слава Украине!", а спустя несколько секунд в него из толпы полетели яйца. Порошенко увернулся, но одно яйцо попало в его жену.

Встреча президентов России и Украины в Париже прошла конструктивно и может стать хорошим началом для дальнейшего конструктивного общения лидеров.

Так считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, в Париже у Путина и Зеленского во время их первого знакомства была "достаточно конструктивная беседа".

"Это было деловое, прагматичное общение, достаточно открытое, где стороны прямо заявляли о своих позициях, о несогласии друг с другом по целому ряду вопросов", — сказал Песков, отметив, что данная встреча стала хорошим продолжением общения лидеров двух стран по телефону.

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