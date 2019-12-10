Юрий Семин: болельщикам нужно поддержать игроков "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" рассказал о психологическом состоянии "железнодорожников", потерявших шансы на выход в плей-офф турнира.

"Не каждой команде удается сыграть матч с "Атлетико". А это уже мотивации. Что говорить игрокам? Болельщикам нужно сейчас их поддержать. Такие ситуации происходят, когда не все гладко, когда тяжело", – цитирует Семина РИА Новости.

Также наставник красно-зеленых сообщил, что в Мадрид команда приехала без травмированных Владислава Игнатьева и Маринато Гильерме, а также дисквалифицированного Дмитрия Баринова.

Напомним, что 11 декабря "Атлетико" примет на свое поле столичный "Локомотив" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Юрия Семина c тремя очками занимает четвертое место в группе D, потеряв шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.