Лавров и Помпео заявили о стремлении к диалогу

Россия будет продолжать диалог с США и искать возможность нормализации отношений, нынешний уровень отношений между Москвой и Вашингтоном не соответствует интересам двух стран и мира в целом.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам своих переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео.

Глава МИД России подчеркнул, что у сторон разные взгляды на мировую политику и было бы наивно считать, что можно быстро прийти к единому мнению по ключевым вопросам.

Тем не менее, Лавров согласен со своим американским коллегой в том, нельзя назвать приемлемой ситуацию, при которой между ведущими ядерными странами мира накапливаются противоречия.

Он отметил, что поскольку у Москвы и Вашингтона есть готовность продолжать диалог, переговоры будут продолжены, с тем, чтобы нормализовать двусторонние отношения.

В свою очередь Помпео сообщил журналистам, что отношения между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией должны быть лучше, чем в минувшие годы. Он подчеркнул, что россияне должны знать, что санкции направлены не на них, а на конкретные персоны и компании.

Госсекретарь заверил всех, что его ведомство продолжит работу на дипломатическом уровне, чтобы выправить отношения Америки с Россией.