Журналист Александр Рай погиб вместе с супругой

Издатель "Тинькофф-журнала" Александр Рай в возрасте 29 лет при трагических обстоятельствах погиб вместе со своей супругой. Инцидент произошел 8 декабря. Обстоятельства гибели не поясняются.

О случившемся издание сообщает на своей странице в Facebook. В посте отмечается, что Александр Рай — это человек, который пять лет назад создал журнал и был талантливым руководителем.

В издании рассказали, что приостановили выпуск на сегодня и завтра, 10 и 11 декабря.

Как сообщает "Комсомольская правда", у семейной пары остался маленький сын. Компания окажет материальную поддержку семье журналиста, а также поддержит ребенка, оставшегося без родителей.