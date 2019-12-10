Самолет с 73 пассажирами совершил посадку в аэропорту вылета из-за отказа двигателя

Сейчас
Лужкова отпоет Патриарх
Картина дня
-
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
- Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
- Путин: Беслан - это боль на всю жизнь
- Вооруженный мужчина убил 6 человек в больнице
- Роскачество исследовало российские майонезы
Самое читаемое
-
Эпидемия гриппа этой зимой будет самой тяжелой за последние 15 лет
- Врач назвал продукты, которые употребляли вылечившиеся от рака на последней стадии
- 77-летняя мать 59 лет носит сына на руках
- После извержения вулкана на Уайт-Айленде выживших не обнаружено
- Источник болезни, из-за которой парализует россиян, так и не найден
- Ребенок с ДЦП неделю умирал рядом с телом матери
Телеканал "Россия"
-
Главный фильм Нового года "Вторжение". Премьера трейлера
- Большая премьера! На "России" - новый сезон "Тайн следствия"
- После страшной болезни Слуцкая стала трижды мамой, вопреки прогнозам врачей
- Смотрите первый трейлер сказки "Последний богатырь: Корень зла"
- Клеймо "сектантка" едва не разрушило карьеру Анны Большовой
Вести.Экономика
-
Китай наносит удар по технологическим компаниям Америки
- 10 серых лебедей в 2020 году
- Правительство утвердило дальневосточную ипотеку по ставке 2%
- Путин и Зеленский назвали условия транзита газа в ЕС
- В "тени" работают 13 млн россиян: бюджет не получает 3 трлн рублей в год
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.2: свежий взгляд на средний класс
- WhatsApp начнёт автоматически удалять сообщения
- Создатель интернета раскрыл план спасения от "цифровой антиутопии"
- Смартфон-флагман Huawei без сервисов Google начнут продавать в России
- Опубликованы изображения и видео Samsung Galaxy S11
Авто.Вести.Ru
-
"Китайский Highlander": кроссовер GAC GS8 получил рублевые цены
- Mazda CX-30 в России получит только один двигатель
- Кибер-пикап Tesla уже выехал на улицы (но к клиентам едет не так шустро)
- Chevrolet Niva превратится в "Ладу": АвтоВАЗ выкупил половину GM-АвтоВАЗ: идея с Apple CarPlay по подписке провалилась
- Дизельный "Гелендваген" получил цены в рублях (дешевле бензинового)
Недвижимость
-
Сколько стоит новогодняя аренда в Сочи и Крыму
- Врачи не рекомендуют спать в отеле раздетым
- Мужчина сжег квартиру, чтобы она не досталась сестре
- Пенсионерки вышли с топорами на борьбу с гололедом
- Анталья может лишиться знаменитого пляжа
- Двушку по заманчивой цене пришли снять почти 2 тысячи человек
Вести.Медицина
-
Диабет и рак: есть ли между ними связь?
- Первая пересадка мертвого сердца прошла успешно
- Есть вопрос: правда ли кесарево сечение увеличивает риск ожирения у ребенка
- Ученые смогли вылечить синдром Дауна
- Роспотребнадзор напомнил, что справки для бассейна на самом деле не нужны
Вести в 20.00
-
Вспоминая Юрия Лужкова
- Путин об опасности пластикового стаканчика
- Итоги саммита "нормандской четверки"
Вести-Москва
-
Хозяйственник и политик: Юрий Лужков не перенес операции на сердце
- Сергей Миронов рассказал студентам о спекуляциях на глобальном потеплении
- Столичные любители зимнего плавания открыли сезон
- Боткинская больница станет одним из столичных центров онкопомощи
- В столице открыли Дом прав человека
Вести.Регионы
-
Петербург обеспечил всех очередников-афганцев жильем
- Сочи планирует принять более миллиона туристов в зимнем сезоне
- Зоопарк в Иркутске распродает черепах, чтобы заплатить за электроэнергию
- Воронежца задержали по делу об угрозах московскому судье
- Рыбакам пришлось поделиться уловом с дикими кабанами
Gmbox. Смысл в играх
-
10 ранних способностей, ломающих игры
- Rockstar рассказала о подарках для игроков ПК-версии Red Dead Redemption 2
- В GOG началась «Чёрная пятница»: скидки на «Мор», Blasphemous и Disco Elysium
- Пользователи Google Stadia столкнулись с обновлением в игре
- Facebook купила создателей Beat Saber
Вести.Наука
-
Погружения в атмосферу Солнца принесли удивительные открытия
- Осторожно, Новый год: чем опасны для детей атрибуты праздника
- Кубиты впервые созданы в обычном материале
- Кто лучше всех понимает эмоции кошек?
- Специалисты впервые "научили" слуховые клетки восстанавливаться
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Алисы Фрейндлих
- Премьеру фильма "Ржев" первыми увидели ветераны
- Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий "Звезда театрала"
- Тимур Бекмамбетов рассказал о картине "Война токов"
Москва 24
-
Парковка в столице будет бесплатной в новогодние праздники
- Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет денежный бонус в декабре
- Москвичей предупредили о мошенничестве с уплатой штрафов
- Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
- Четверть российских компаний повысит сотрудникам зарплаты