Роспись стен: в Москве презентовали проект "Культурный код"

В следующем году в российских городах пройдут фестивали граффити. В Москве презентовали проект "Культурный код". Расписывать стены зданий будут именитые и начинающие художники.

К преображению городского пространства привлекут и местных жителей. Будут выставки современного искусства и мастер-классы профессиональных художников.

"В рамках этого проекта будут выбраны три города, в которых будут реализованы эти творческие фестивали. Это необычный для нас проект: соревнуются различные люди – студенты, школьники, управленцы; это фактически соревнования между регионами", — говорит Алексей Комиссаров, сопредседатель центрального штаба ОНФ, гендиректор "Россия — страна возможностей"

"Появляется повод для гордости; это всегда сильно мотивирует людей. Это может стать той практикой, которую можно тиражировать и в других регионах, потому что у нас много серых фасадов", — считает Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам.

