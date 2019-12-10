В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Михайловском районе Волгоградской области в условиях тумана съехал с дороги и опрокинулся в кювет рейсовый автобус Neoplan.

В салоне было 10 человек, трое из них госпитализированы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести, передает ТАСС. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

ДТП произошло на региональной дороге "Михайловка – Елань" в районе населенного пункта Секачи.

Представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов сообщил, что девять человек смогли выбраться из автобуса самостоятельно, один пассажир оказался зажат, ему потребовалась помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и местной полиции.