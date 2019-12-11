Двухчасовая стрельба в США: полиция задействовала БТРы и вертолеты

В здании кошерного магазина в США обнаружено несколько тел погибших. Это удалось выяснить при помощи робота, оснащенного видеокамерой. Двое из троих нападавших ликвидированы. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в полиции.

По данным журналистов, это несовершеннолетние юноша и девушка. Еще один стрелявший мужчина пока на свободе. Погиб полицейский, еще двое стражей порядка ранены.

Стрельба началась на местном кладбище, после этого нападавшие забаррикадировались в кошерном магазине. В супермаркете в момент атаки было несколько человек.

Сейчас район перекрыт, задействованы бронетранспортеры и вертолеты. Заблокированы все школы, детей не выпускают из зданий. Не работает общественный транспорт. О причинах пока не сообщается, однако есть данные, что стрельба произошла по религиозным или национальным мотивам.

Официальных версий пока нет. "Нью-Йорк Таймс" только отмечает, что происходящее в Нью-Джерси напоминала зону боевых действий: перестрелка продолжалась более двух часов.