"Валенсия" Черышева обыграла "Аякс" и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Футболисты испанской "Валенсии" в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против голландского "Аякса" сумели на выезде добиться минимальной победы со счетом 1:0 и вышли из группы H вместе с английским "Челси".

Единственный гол в матче был забит на 24-й минуте усилиями Родриго. Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев не принял участия в игре из-за травмы.

"Валенсия" набрала 11 очков и с первого места попала в плей-офф Лиги чемпионов. Вторым в группе стал лондонский клуб, набравший столько же баллов, но уступивший испанцам по дополнительным показателям.

В группе F путевку в 1/8 финала турнира завоевала дортмундская "Боруссия". Немцы на своем поле оказались сильнее чешской "Славии" со счетом 2:1 и со второго места вышли из группы. Ранее место в плей-офф обеспечила себе испанская "Барселона". В последнем туре сине-гранатовые обыграли миланский "Интер" со счетом 2:1, лишив итальянцев шансов на выход из группы.