Юрий Жирков стал лауреатом премии "Джентльмен года"

Полузащитник сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Юрий Жирков был выбран "Джентльменом года"-2019. Эту премию ежегодно вручает российская газета "Комсомольская правда". О победе 36-летнего футболиста в данной номинации сообщил официальный сайт издания.

Жирков выиграл конкуренцию у спартаковца Георгия Джикии и армейца Марио Фернандеса. Все трое стали победителями первого этапа по результату голосования болельщиков.

Премия самому благородному футболисту вручается с 1994 года. В прошлом году в этой номинации победил полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин.