Главком ВМФ: идет работа по созданию атомных подлодок 5-го поколения

Особое внимание в развитии российского флота уделяется подводной атомной и неатомной составляющей, заявил в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Перспективными подводными лодками будут многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана.

Основу группировки будут составлять ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями (проект "Борей"). Ведется работа и по созданию атомных подводных ракетных крейсеров пятого поколения.

"Одним из приоритетных направлений является создание неатомных подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой и дальнейшее серийное строительство дизель-электрических подводных лодок", — отметил он.

Эффективность их применения была хорошо продемонстрирована в ходе нанесения ударов по террористам в Сирии (подлодки "Ростов-на-Дону", "Великий Новгород", "Колпино" уничтожили все цели противника).

Сейчас, как сказал Николай Евменов, готовится к передаче в состав ВМФ атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".

До конца года планируется спуск на воду дизель-электрической лодки проекта "Волхов", которая является второй в серии из шести единиц, строящихся для Тихоокеанского флота.

Начато строительство третьей и четвёртой – "Уфа" и "Магадан". Завершается ремонт атомной многоцелевой подводной лодки "Вепрь" Северного флота.

Что касается подготовки экипажей для подводных лодок, то, по словам главкома ВМФ, в ноябре в Военном институте дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ в Санкт-Петербурге появился учебно-тренажерный комплекс, позволяющий готовить будущих командиров подлодок с учетом современных требований.