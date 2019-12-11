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Конфликт между США и Ираном 1 час назад

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11 декабря 201904:17

ООН не выявила связи Ирана с атаками на саудовские нефтяные объекты

EPA

Эксперты ООН не смогли доказать участие Ирана в сентябрьских атаках на предприятия саудовской нефтяной компании.

"ООН не может независимо установить, что крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, использованные при атаке, имеют иранское происхождение или были переданы Ирану в нарушение резолюции СБ ООН", — отмечается в докладе генсека ООН Совету Безопасности.

В то же время в документе говорится, что анализ крылатых ракет и беспилотников, найденных на месте атаки, продолжится, передает ТАСС.

Ранее с обвинениями в адрес Ирана выступили представители США, Саудовской Аравии и ряда европейских стран. "Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет", — говорилось в заявлении.

Атака беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии 14 сентября привела к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы, однако Вашингтон не поверил им и обвинил в случившемся власти Ирана. В Тегеране обвинения в атаке отвергают.

Госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос, почему развернутые в Саудовской Аравии американские системы Patriot оказались бессильны перед дронами, заявил: системы ПВО по всему миру всегда работают с переменным успехом, и даже некоторые лучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу.

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