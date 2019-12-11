Капитан "Зенита" Иванович: не научились на своих ошибках

Капитан санкт-петербургского "Зенита" Бранислав Иванович после разгромного поражения от "Бенфики" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов оценил выступление команды в турнире и пообещал к следующему сезону исправиться.

"Если посмотреть все наши игры в Лиге чемпионов, то во многих из них мы провели два разных тайма. Не научились на своих ошибках. Все очень разочарованы. Сегодняшняя игра была для нас тяжелой, особенно с психологической точки зрения. Тем не менее это поражение поможет нам вырасти. Отдадим все силы, чтобы стать лучше к следующему сезону", – цитирует футболиста официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, что "Зенит" в гостях уступил "Бенфике" со счетом 0:3 и выбыл из еврокубков.