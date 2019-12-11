В США в результате перестрелки погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате перестрелки в американском штате Нью-Джерси. Среди жертв — один полицейский. Еще двое получили ранения.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники открыли огонь по полицейскому, когда тот приблизился к ним, а затем скрылись в продуктовом магазине. Они вели перестрелку несколько часов.

Район оцепили, а на место прибыли бойцы спецназа. В настоящее время полиция проводит расследование. Мотивы преступления пока неизвестны. В генконсульстве России в Нью-Йорке заявили, что россиян среди жертв нет.

"Двое полицейских получили ранения, один из них недавно скончался. Второй был ранен в плечо, он скоро восстановится. 10 минут назад нам удалось попасть в здание. Внутри несколько погибших. Подробности будут позже. Я также хочу поблагодарить полицию округа, они пережили очень тяжёлый день", — заявил мэр Нью-Йорка.