Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Институт территориального развития "Урбаника" провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самым комфортным и доступным для жизни городом страны является Краснодар.

Авторы рейтинга объяснили свой выбор тем, что столица Краснодарского края активно развивается. Кроме того, там доступные цены на жилье и комфортный климат, сообщает РИА Новости.

В первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Тюмень, Сургут и Калуга. Москва в этом рейтинге заняла только 52-е место. Это связано с высокой стоимостью жизни при среднем уровне зарплаты.

Определяющими характеристиками рейтинга были качество городской среды и стоимость услуг.