Встреча с Трампом и Помпео: Сергей Лавров комментирует итоги визита в США

Глава российского МИД Сергей Лавров посетил Вашингтон с официальным визитом. Накануне он провел встречу с госсекретарем Майком Помпео, а затем и с президентом США Дональдом Трампом. По словам министра, встреча с президентом США прошла в атмосфере взаимопонимания.

Стороны обсудили ключевые проблемы и, по словам Лаврова, особое внимание уделили контролю над вооружениями.

Коснулся Сергей Лавров и темы экономических санкций. По его словам, Москва продолжит развивать маршруты транспортировки российского газа, несмотря на давление со стороны американского конгресса.

"Конгресс сейчас буквально обуреваем желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток — 2", ни "Турецкий поток" не остановятся", — заявил Сергей Лавров.

Дональд Трамп прокомментировал переговоры с министром иностранных дел России в своем Твиттере. Он назвал итоги встречи очень хорошими. Американский лидер очертил список тем, которые обсудили, и выразил надежду на продолжение диалога с Россией.

По мнению Сергея Лаврова, нормализации отношений между Россией и США мешает тема вмешательства в американские выборы. В ходе этого визита она активно обсуждалась на встрече с госсекретарем Помпео.

На пресс-конференции в посольстве России в Вашингтоне министр иностранных дел рассказал о попытках нашего дипведомства доказать несостоятельность обвинений в адрес Москвы.

"Если вы нас подозреваете, то давайте факты на стол. Ноль реакции. И вот мы … после инаугурации предложили: давайте, чтобы развеять подозрения, опубликуем переписку с октября 2016 по ноябрь 2017 года. Нынешняя администрация отказалась это делать, но, повторю, мы к этому готовы", — отметил Сергей Лавров.