Василевский переиграл Бобровского в матче "Тампы" против "Флориды"

"Флорида Пантерз" на своей площадке принимала "Тампа-Бэй Лайтнинг" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Молнии" на выезде переиграли "пантер" со счетом 2:1. Одним из героев встречи стал российский вратарь гостей Андрей Василевский, сделавший 27 сейвов.

Его коллега по амплуа Сергей Бобровский также провел отличный матч, отразив 46 бросков из 48. Тем не менее он не смог помочь своей команде обыграть соперника. Российский форвард "Флориды" Евгений Дадонов стал автором единственной заброшенной шайбы в составе хозяев льда.

У победителей голами отметились Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Российские хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.