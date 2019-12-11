В США разоблачили трех криптомошенников

Власти США обвиняют двух жителей штата Колорадо и жителя Калифорнии в мошенничестве с криптовалютами на сумму более 700 миллионов долларов. Один из них уже задержан, двое пока остаются на свободе.

По словам представителя ФБР, обвиняемые обещали тысячам жертв большую прибыль от инвестиций в криптовалюту. Привлеченные средства мошенники тратили по своему усмотрению.

В случае признания виновными двоим обвиняемым грозит тюремное наказание сроком до 20 лет лишения свободы, а третьему до пяти лет тюрьмы. Также всем фигурантам дела придется выплатить штраф размером до 250 тысяч долларов, сообщает телеканал "Россия 24".