НХЛ. Радулов помог "Далласу" взять верх над "Нью-Джерси"

Российский нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов поучаствовал в победе своей команды над "Нью-Джерси Дэвилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Россиянин набрал одно очко, отдав голевую передачу. "Звезды" обыграли дома "дьяволов" с "сухим" счетом – 2:0.

В составе победителей шайбы забросили Радек Факса и Джо Павелски. Вратарь "Далласа" Бен Бишоп сохранил свои ворота в неприкосновенности, отразив 26 бросков. Антон Худобин остался в запасе.

Российские хоккеисты Денис Гурьянов ("Даллас") и Никита Гусев ("Нью-Джерси Дэвилз") голевыми действиями не отметились.

Результаты других встреч дня: "Баффало Сэйбрз" – "Сент-Луис Блюз" – 5:2, "Нэшвилл Предаторз" – "Сан-Хосе Шаркс" – 3:1, "Миннесота Уайлд" – "Анахайм Дакс" – 2:3 Б, "Виннипег Джетс" – "Детройт Ред Уингз" – 5:1.