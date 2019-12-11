Материнский капитал и увеличение прожиточного минимума: Путин выслушал предложения омбудсменов

Расширить сферы применения материнского капитала, усилить надзор за организациями, которые выдают кредиты. Эти и другие предложения из регионов Владимиру Путину представили уполномоченные по правам человека. Президент встретился с правозащитниками после заседания Совета по правам человека.

В фойе одного из корпусов Кремля — весь корпус российских омбудсменов: семьдесят пять человек, почти из каждого региона страны.

"Мы действительно рассматриваем серьезные обращения граждан. Растет авторитет (этого института)", — констатирует уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

"В помощь нам – различные федеральные министерства, различные федеральные органы, которые находятся у нас на местах", — добавляет уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Правозащитник — официально утвержденный региональным парламентом. У него и полномочия особые, и возможностей больше, чем у рядового общественника: государственный статус.

"Омбудсмен" — это от древнескандинавского "омбуд". Так называли посредника между властью и народом. Сам институт впервые появился в Швеции еще в начале XIX века. С тех пор собственными уполномоченными по правам человека обзавелись многие страны, но далеко не везде система стала такой разветвленной, как в России.

Выстроена своего рода правозащитная вертикаль — взаимодействие регионов с федеральным центром, чтобы решать проблемы людей совместно, общими усилиями.

"Людям легче до вас дойти, дотянуться рукой, обратиться с просьбами, — говорит омбудсменам президент Владимир Путин. — Вы, конечно, более чутко, точнее чувствуете, что на этих местах происходит, в чем люди нуждаются, как им помочь легче в определенных, конкретных условиях, где вы живете".

Поэтому президент и выслушать хочет каждого.

"Нельзя ли рассмотреть в дальнейшем возможности материнского капитала, чтобы родители могли их использовать на высокотехнологичную дорогостоящую медицинскую операцию, которая не покрывается государственными гарантиями?" – интересуется у главы государства уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Маткапитал — это же я придумал когда-то, — оживляется Путин. — Просто придумал и все. Ну, значит, и такой меры поддержки в мире нет практически нигде. Это ноу-хау, мы его изобрели, и мы его осуществляем. Больше этого нет. К сожалению, находятся такие схемы, люди обманывают. Но нельзя открывать дополнительные лазейки для обмана людей. На операции, наверное, да, можно. И что касается объема средств: конечно, изначально не предполагалось, что этих средств будет хватать на полное приобретение квартиры. А индексация будет и дальше производиться конечно".

Размер и способы использования материнского капитала, увеличение прожиточного минимума — вопросы, которые волнуют всех, вне зависимости от места жительства. Или еще: что делать, когда правоохранительные органы отказывают потерпевшему в возбуждении уголовного дела?

"Отказ — отмена, отказ — отмена. И люди очень болезненно это воспринимают", — подчеркнул такую правовую ситуацию омбудсмен из Ярославской области Сергей Бабуркин.

"Как вы верно заметили, если человек не чувствует защиты, он вообще полагает, что государство его бросило или этого государства не существует, — согласился с ярославским уполномоченным по правам человека Владимир Путин. — Но все эти вещи, связанные с отменой, с вновь возбуждением, отменой (уголовного дела), как правило, мы с вами это знаем, к сожалению, за этим стоят какие-то коррупционные проявления".

Такие встречи в международный день прав человека давно уже стали для президента традиционными. Он непременно проводит их каждый год, несмотря на крайне плотный рабочий график.

"Вы прилетели ночью?" – уточняет у главы государства российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Утром. Прилетел утром", — ответил Путин.

"Это еще хуже, — строго подчеркнула Москалькова. — Мы тоже все вместе хотели бы защитить ваши права на отдых хотя бы".

Все вопросы из регионов — даже те, на которые Владимир Путин не успел ответить — непременно систематизируют и передадут в президентскую администрацию.