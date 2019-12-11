Наркоман, совершивший ритуальное убийство сестры, попытался сбежать из суда по потолку

Решил погулять: в Москве подозреваемого в убийстве утомил судебный процесс, и он решил подышать свежим воздухом. Выбрался через решетку клетки и полез в вентиляцию. Приставы сначала было изумились, но потом бросились в погоню за ловким беглецом.

То, что обвиняемый не хочет участвовать в заседании Щербинского районного суда Москвы, стало понятно с первых минут. Словно змея через решетки он выбрался из стеклянной кабины и начал штурмовать навесной потолок.

У судебных приставов и конвоиров паника: обвиняемый уходит из-под стражи на их глазах. Один бьет беглеца дубинкой, второй пытается схватить в охапку. Но тщетно — мужчина уже скрылся под потолок. Тревога. Пора перекрывать все входы и выходы.

Сигнальная сирена включена. А беглец, видимо, не поняв в какую сторону ему двигаться под потолком, слегка замешкался. В этот момент один из приставов хватает его за штанину. Хватка оказалась настолько крепкой, что человек-змея остался без штанов.

На помощь с электрошокером приходят полицейские, несколько ударов током, и вот уже беглец заговорил.

- Помогите мне, помогите мне.

Такого шоу в Щербинском суде, похоже, еще не видели. Беглеца все-таки остановили – разряды тока сделали свое дело. Да и под потолком оказалось мало места. Не разбежишься. Тем же маршрутом только уже без штанов мужчина спускается в камеру. Застрял, поболтал ногами, но все-таки пролез.

Вскоре слушания об избрании меры пресечения возобновились. Преступление, в котором обвиняют, Леонида Грейсера совсем не такое смешное, как попытка его побега. Установлено, что он под воздействием наркотиков до смерти изрезал свою собственную сестру. И, видимо, до сих пор не может прийти в себя.

За попытку выбраться из камеры Леонида Грейсера в Интернете уже прозвали судебным паркурщиком. В результате заседания суд заключил его под стражу на два месяца. А к убийству теперь наверняка добавится новая статья попытка побега.