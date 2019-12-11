Тренер "Барселоны" Вальверде: мы обязаны выиграть Лигу чемпионов

Наставник футбольной "Барселоны" Эрнесто Вальверде после гостевой победы своей команды над миланским "Интером" (2:1) в рамках Лиги чемпионов настолько вдохновился, что заявил: каталонцы обязаны выиграть евротурнир. Победу "Барсе" принесли резервисты.

"Все в команде в восторге, ведь это был действительно сильный соперник, — цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА. – Мы настраивались на победу. Наши игроки, многие из которых в той или иной степени впервые выступали на таком уровне, продемонстрировали способность конкурировать в этом турнире".

Тренер похвалил игроков, которые забили голы: "У Карлеса Переса есть голевое чутье и отличный удар. Фати прирожденный бомбардир. У него были небольшие болевые ощущения, но мы хотели дать ему немного игрового времени. Отрадно, что парень из "Барсы" стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов".

Разговор с журналистами после победного матча главный тренер чемпионов Испании завершил на мажорной ноте: "Мы чувствуем, что обязаны выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче, именно этого мы здесь и добились".