Комиссия спортсменов WADA хочет лишить Россию и нейтрального статуса

Россия может подвергнуться ужесточению санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства после того, как была отстранена от международных соревнований на четыре года. Комиссия спортсменов WADA намерена добиться лишения России и нейтрального статуса.

11 декабря организация проведет заседание, главной темой которого станет возможность подачи апелляции на решение WADA. Как сообщает Чемпионат.Com, комиссия опасается успешного обжалования Россией решения WADA и возвращения себе права выступления в качестве полноценного участника соревнований.

Таким решением комиссия планирует сыграть на опережение и исключить даже малейший вариант участия российских спортсменов в международных турнирах.