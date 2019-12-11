Шахматы. Горячкина продолжает лидировать на этапе Гран-при

Российская гроссмейстер Александра Горячкина идет во главе списка участниц первого этапа шахматного Гран-при ФИДЕ в Монако. Накануне россиянка выиграла у представительницы Грузии Наны Дзагнидзе в партии седьмого тура.

Все четыре российских шахматистки провели результативные партии. Но только Екатерина Лагно выиграла, победив соотечественницу Александра Костенюк, а Валентина Гунина уступили Пиа Крамлинг из Швеции.

По итогам семи туров Горячкина делит первое место с представительницей Индии Хампи Конеру (по 5 очков), еще одна индианка Дронавалли Харика – пока третья (4,5 балла). У Костенюк и Лагно по 3,5 очка, Гунина замыкает таблицу, набрав всего 1 балл.