Российские гандболистки завершили групповой этап чемпионата мира без поражений

Женская сборная России по гандболу продолжает победную серию на чемпионате мира в японском Кумамото. В заключительном матче группового этапа турнира российские гандболистки одержали убедительную победа над командой Испании – 36:26.

Эта победа стала восьмой для россиянок на мировом первенстве – подопечные Амброса Мартина являются единственной командой, идущей на турнире без поражений. Ранее гандболистки из России уже гарантировали себе путевку в полуфинал чемпионата мира.

За выход в финал они сыграют со сборной, занявшей второе место в параллельной группе I. Среди возможных соперников – Нидерланды, Норвегия, Германия и Сербия. Полуфинальная встреча сборной России состоится 13 декабря.