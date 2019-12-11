Итоги декабря: тренер "Арсенала" Черевченко назван лучшим в премьер-лиге

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко признан лучшим тренером российской премьер-лиги по итогам декабря. В заключительном месяце года "оружейники" обыграли две столичные команды: ЦСКА и "Локомотив" с разницей мячей 5:0.

"Арсенал" был сильнее "армейцев" в выездной встрече в Москве (1:0), а крупной победой над "железнодорожниками" (4:0) прервал неудачную серию игр на домашнем стадионе – предыдущим успехом туляков в родных стенах был матч против "Оренбурга", датированный 25 августа.

Игорь Черевченко признан лучшим тренером #РПЛ в декабре 💪🏻



📊 В голосовании болельщиков победил Сергей Семак, но эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги отдали свои голоса главному тренера «Арсенала»#ТренерМесяца #Арсенал pic.twitter.com/c51YtvuYb1 — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 11, 2019

После 19 туров чемпионата России "Арсенал" имеет в своем активе 25 очков, с которыми занимает шестое место в таблице РПЛ.