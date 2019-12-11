В Тольятти бродячие собаки нападают на детей

За последнюю неделю в тольяттинском микрорайоне Шлюзовой произошло, как минимум, два нападения стаи бродячих собак. Агрессивные животные выбирали детей. В обоих случаях трагедию предотвратило решительное вмешательство взрослых.

В четверг, 5 декабря, семь агрессивных псов набросились на 9-летнюю девочку, которую от сильных ран поначалу спасла замняя одежда, а затем подоспели прохожие и отогнали собак. Тем не менее, у ребенка оказалось прокушено плечо. Теперь ей предстоит пройти курс уколов от бешенства.

Позже, 10 декабря, появилось видео другого нападения собак в том же микрорайоне. На этот раз три собаки терзали ребенка в течение 15 секунд — мужчина, находившийся неподалеку, быстро бросился на помощь и прогнал животных.

В настоящее время СК РФ проводит доследственную проверку инцидентов. Несколько дней назад в Тольяттинской городской думе обсуждалась проблема бродячих собак в Шлюзовом — по словам одного из депутатов, в микрорайоне выявлена почти сотня беспризорных псов.

При этом руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин сообщил, что тольяттинские подрядчики с неохотой берутся за устранение проблемы, поскольку им мешают зоозащитники, заблаговременно уводящие собак на период их отлова.