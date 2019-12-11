Сильный пожар вспыхнул на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге

Крупный пожар возник на складе лакокрасочных изделий в Екатеринбург, пламенем охвачено уже 800 квадратных метров. Спасатели пытаются не дать огню добраться до расположенной поблизости газовой станции.

По данным МЧС, пожар вспыхнул около полудня по местному времени на территории Уральского завода лакокрасочных изделий на углу улиц Фронтовых Бригад и Шефской. Первоначально сообщалось о том, что вспыхнула разлитая краска, однако на сделанных очевидцами кадрах видно, что полыхает производственное здание, предположительно цех.

Официальной информации о пострадавших не поступало, но свидетели происшествия утверждают, что одному человеку стало плохо.

"Директора соседнего здания увезли на скорой с сердцем. У него 5 декабря закончилась страховка от пожаров", — сообщает E1.ru.

О причинах возгорания ничего не сообщается. Спасатели пока не могут справиться с огнем.