Назначено время прощания и похорон Юрия Лужкова

С 7 до 14 часов будет открыт Храм Христа Спасителя для прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым. Отпевание начнется в 11 часов 12 декабря. Отпевание Лужкова проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После этого гроб с телом Юрия Лужкова по Пречистинке и Большой Пироговской улицам будет перевезен к Новодевичьему монастырю. Бывший градоначальник российской столицы будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщила пресс-служба московской мэрии. "Интерфакс" напоминает, что Юрий Лужков управлял российской столицей более 18 лет.

83-летний Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в больнице Мюнхена после проведения операции на сердце. Тело экс-мэра было доставлено рейсовом самолетом в Москву.

У здания московской мэрии на Тверской москвичи могут оставить цветы и свечи в память о Юрии Лужкове.