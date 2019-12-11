Полицейские подделали приказ начальства и заставили коллег вырезать снежинки

Калининградские полицейские решили пошутить над коллегами: от лица начальства они разослали в дежурные части приказ украсить помещения бумажными снежинками к Новому году. В итоге оперативного дежурного и его помощника самих заставили вырезать снежинки.

Как сообщает портал 47.Ru, полицейские взяли старую телефонограмму за подписью замначальника регионального управления МВД, изменили дату и номер документа, а главное – написали новый текст.

"В преддверии празднования Нового года 2020, для поднятия настроения личного состава и граждан, требую: поручить руководителям дежурных частей провести украшения помещений дежурной части снежинками из бумаги с расчетом 2 снежинки на 1 лист А4. Не менее 5 листов", – такое "распоряжение" стражи порядка отправили коллегам. К нему полицейские приложили фото с примером украшения и потребовали отчитаться о проделанной работе до 12 декабря.

Фотография приказа разошлась по соцсетям. В некоторых отделениях полиции шутникам поверили и начали украшать помещения снежинками. Позже в паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте" появилось разъяснение насчет поддельного приказа.

"Даем опровержение телеграммы по снежинкам, подписанной якобы господином начальником полиции УМВД А.М.Сицским. На самом деле за него телеграмму подписали два дежурных", – уточнили администраторы паблика. Они отмечают, что "товарищ полковник оказался человеком с юмором и к вопросу подошел творчески" – устроил подчиненным "урок труда". Руководитель рассказал, что в связи с фейковым приказом ему позвонили из других городов.

"Мы сколько снежинок должны вырезать? Мы на всю Россию должны вырезать, на все МВД. Для Красноярска, Сахалина, Свердловска. Это откуда мне звонили. Для Саратова, Воронежа, Адыгеи, Волгограда, Калининграда. Для МВД, ФСБ, прокуратуры, кто только ни увидел наше с вами письмо", – сказал он.

В свое оправдание полицейские заявили, что хотели написать максимально абсурдный текст приказа, чтобы все догадались, что это шутка. Их разговор с начальником записали на видео.