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11 декабря 201912:09

На МКС астронавты опять "летают" в российский туалет

На американском сегменте Международной космической станции снова не работает туалет. Астронавтам приходится использовать российский туалет.

На МКС находятся два туалета российского производства — в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Также есть санузлы в кораблях "Союз", пристыкованных к станции. Но они могут использоваться только в крайнем случае.

В пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что туалет на российском сегменте МКС функционирует нормально.

Это уже второй случай за последние две недели. В конце ноября командир МКС Лука Пармитано сообщил, что туалет в модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Из-за этого астронавтам пришлось пользоваться устройствами для сбора мочи UCD. Позже экипаж сменил сепаратор и починил туалет.

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