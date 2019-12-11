Спортсмены США готовят акции против россиян на Олимпиаде-2020

Отдельные атлеты олимпийской сборной США выразили намерение протестовать во время летних Олимпийских игр 2020 года при попадании на подиум вместе с россиянами. Несмотря на предполагаемый нейтральный статус представителей России американцы недовольны наказанием для нашей страны.

Некоторые из звезд американского спорта обсуждают возможность протеста на Олимпиаде в Токио, сообщает британское издание Daily Mail. Есть информация, что в качестве протестных мер американцы обсуждают какие-то жесты либо отказ подниматься на пьедестал рядом с россиянами.

При этом стоит иметь в виду, что правилами Международного олимпийского комитета запрещена любая демонстрация политических, религиозных или расовых символов на олимпийских объектах.