В Москве до 20 декабря снега не будет

Снежный покров появится в Москве не раньше 20 декабря, считают синоптики.

"С 15 декабря у нас пойдет оттепель, потепление. Поэтому до 20 числа не стоит рассчитывать на снег, и снежного покрова у нас не предвидится", — сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Сегодня температура воздуха в столице составит плюс 2-4 градусов. К вечеру ожидается минус 1 градус, возможна гололедица. В последующие дни легкий мороз останется только в ночные часы. А в выходные в регион придет следующий атлантический циклон с новой порцией тепла и влаги.

В целом температура в Москве в первую декаду декабря уже превысила климатическую норму на 5 градусов.

"У нас бывали декабри, когда практически в течение всего декабря удерживалась очень высокая температура, практически до самого Нового года. Сейчас у нас тоже аномалия температуры: за первую декаду декабря составляет где-то 4-5 градусов, а в последние дни — где-то 8-9 градусов", — сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.