"Осколки летят": на горящем заводе в Екатеринбурге произошла серия взрывов

По меньшей мере восемь взрывов прогремели на территории горящего завода лакокрасочных изделий в Екатеринбурге. Спасатели пока не могут справиться с огнем, который охватил уже 800 квадратных метров склада.

"Прогремел ещё один взрыв. В общей сложности восемь взрывов, осколки летят в разные стороны метров на 200", — рассказал E1.ru очевидец.

Пожару на складе с лакокрасочными изделиями присвоен повышенный уровень сложности. На место стягиваются все новые наряды. Всех сотрудников завода эвакуировали из-за угрозы перехода пламени на соседние строения.

Официальной информации о пострадавших не поступало, но свидетели происшествия утверждают, что одному человеку стало плохо.