С Плесецка стартовала ракета со спутником "Глонасс-М"

С космодрома Плесецк стартовала ракета носитель "Союз-2.1б", которая выводит на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М". Старт прошел успешно, системы наземного контроля следят за полетом РН, сообщат агентство РИА Новости.

На сегодняшний день российская спутниковая навигационная система ГЛОНАСС состоит из 27 аппаратов, которые расположены в 19 тысячах километров над Землей. 22 спутника работают, 3 на техобслуживании и 1 находится в резерве.