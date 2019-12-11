Петербург берет курс на обновленную миграционную политику

С 2020 года Петербург возьмет курс на обновленную миграционную политику. Об этом шла речь на форуме "Труд и занятость", который проходит в "Ленэкспо".

Официальная статистика гласит, что иностранцы составляют восемь процентов работающих граждан Северной столицы. Преимущественно это жители Узбекистана, Украины и Белоруссии. По информации центра трудовых ресурсов Петербурга, за последние два года зарплата у трудовых мигрантов выросла в два раза. По словам директора Алексея Чистякова, многие работают не официально.

В целом по России уровень безработицы составляет 4 с половиной процента, что в 3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге. В связи с этим принято решение с 2020 года привлекать трудовых мигрантов в первую очередь из российских регионов, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Еще один вопрос, который обсуждали на форуме - сколько зарабатывают петербуржцы. Средняя зарплата в городе составляет 60 тысяч рублей. Основной дефицит специалистов в сфере IT-технологий и в продажах. Власти города готовы увеличить число курсов обучения и переподготовки сотрудников, чтобы ликвидировать эти пробелы. А в целом в следующем году в рамках нацпроектов "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и "Демография" служба занятости будет значительным образом модернизирована.