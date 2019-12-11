Форвард "Арсенала" Луценко – лучший игрок премьер-лиги в декабре

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко назван лучшим футболистом чемпионата России в декабре. Российский форвард туляков стал одним из творцов двух побед своего клуба в двух матчах месяца — против московских ЦСКА и "Локомотива".

В выездной игре против "армейцев" Луценко стал автором голевого паса на Даниила Лесового, чей единственный гол принес победу "оружейникам" (1:0). А в матче против "Локо" Луценко сделал дубль, сделав весомый вклад в разгром "железнодорожников" (4:0).

👑 Евгений Луценко – лучший игрок #РПЛ в декабре



Болельщики РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги единогласно выбрали нападающего «Арсенала» 🔝#ИгрокМесяца #Арсенал pic.twitter.com/6TkQgtlJsk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 11, 2019

Как итог: его усилия были замечены и признаны как болельщиками клубов российской премьер-лиги, так и экспертами. Они были едины во мнении, единогласно выбрав форварда "Арсенала" лучшим игроком декабря.

Отметим, что ранее лучшим тренером был признан еще один представитель тульских "канониров" Игорь Черевченко.