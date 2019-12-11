Полицейский под наркотиками гнался за пьяным и попал в ДТП

Украинский полицейский в Черновцах преследовал пьяного водителя на скользкой дороге и попал в аварию — врезался в дерево и припаркованную машину.

Позже выяснилось, что сотрудник органов правопорядка и сам оказался не без греха — медицинская экспертиза показала, что полицейский находился за рулем служебного автомобиля под воздействием наркотических средств.

В пресс-службе полиции Черновицкой области сообщили, что к настоящему времени полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей, и к нему будет применено строгое дисциплинарное взыскание после проведения расследования. Отмечается, что наркотическое средство служитель закона употребил накануне в свой выходной день.