ФСБ задержала сторонника "Правого сектора", готовившего теракт в Мурманске

Сотрудники ФСБ задержали в Мурманске сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который собирался устроить в городе теракт.

По данным ведомства, мужчина планировал взорвать у здания органов местного самоуправления бомбу большой мощности. Задержали его, когда он вынимал взрывное устройство из тайника.

Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к террористическому акту" УК РФ, сообщили "Интерфаксу" в центре общественных связей ФСБ.