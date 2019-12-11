"Манчестер Юнайтед" решил отпустить Поля Погба в "Реал"

Английский "Манчестер Юнайтед" согласился продать французского полузащитника Поля Погба. Чемпион мира в составе сборной Франции неоднократно заявлял о своем желании покинуть состав манкунианцев. Теперь он услышан своими боссами.

Руководство клуба смирилось с тем, что 26-летний больше не хочет выступать за воспитавший его клуб, сообщает "Спорт-экспресс". Теперь в "МЮ" думают уже о том, как извлечь максимальную выгоду за его трансфер, а на вырученные деньги приобрести двух хавбеков и форварда.

Одним из претендентов на Погба является мадридский "Реал". Сам француз как раз и нацелен на то, чтобы стать футболистом "Королевского клуба".

В нынешнем сезоне Погба принял участие в шести встречах "Манчестер Юнайтед". Предыдущие два месяце полузащитник лечился от полученной травмы. Всего в его активе 148 игр в красной футболке при 31 забитом голе.