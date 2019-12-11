Стало известно, рядом с кем похоронят Лужкова

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой советского писателя и поэта Сергея Михалкова и могилой бывшего премьер-министра и главы МИД РФ Евгения Примакова.



Источник в мэрии рассказал ТАСС, что гражданская панихида пройдет в храме Христа Спасителя 12 декабря до отпевания. Прощальные речи присутствующие смогут сказать, начиная с 09:30. Отпевание начнется с 11:00. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Между тем москвичи приносят цветы и свечи в память о Юрии Михайловиче к зданию мэрии на Тверской улице.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской больнице, где ему проводили операцию на сердце. Тело экс-мэра было доставлено рейсовым самолетом в Москву.

Лужков возглавлял столицу 18 лет — с 1992 по 2010 год. После отставки он разводил пчел, занимался сельскохозяйственными проектами в Калининградской области, написал книгу.