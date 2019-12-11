Павел Колобков: позиция комиссии спортсменов WADA политизирована

Министр спорт РФ Павел Колобков назвал позицию комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства, которая накануне объявила о желании добиться лишения России нейтрального статуса, политизированной.

"Надо ориентироваться на решение WADA, которое, напоминаю, еще не вступило в силу, — цитирует министра спорта РФ РИА Новости. – Если оно будет обжаловано, то оно может вступить в силу только после решения суда. Мне позиция комиссии атлетов WADA непонятна. Мне она кажется достаточно политизированой".

Напомним, что комиссия спортсменов выражает опасения по поводу того, что Россия успешно обжалует решение WADA о своем отстранении от международных турниров. Комиссия не хочет видеть Россию на соревнованиях ни с флагом, ни без флага. Заседание организации состоится 11 декабря.