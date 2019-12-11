У берегов Японии найден российский катер, пропавший полтора месяца назад

Береговая охрана Японии обнаружила пропавший полтора месяца назад российский катер, передает ТАСС.

По данным пресс-службы Росморречфлота, катер обнаружен у берегов Хоккайдо без экипажа. Всего на борту было шесть человек. Информация поступила от Морского координационного спасательного центра.

Как сообщалось, рыбаки вышли в море 26 октября в Приморье. По словам спасателей, есть вероятность, что приморцы могут быть где-то около берегов Японии.