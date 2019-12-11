Google рассказал, что россияне чаще всего искали в 2019 году

Команда Google подвела итоги уходящего года, составив списки самых популярных запросов пользователей. В частности, компания назвала людей и события, информацию о которых россияне чаще всего искали в 2019 году.

Самым популярным событием года стал музыкальный конкурс "Евровидение", на котором Россию представлял певец Сергей Лазарев. Также пользователей интересовали тридцатилетие падения Берлинской стены и отборочный матч Евро-2020 между футбольными сборными России и Бельгии, состоявшийся в ноябре этого года.

Из спортивных событий пользователей также интересовал бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Пуарье.

Помимо этого, россияне "гуглили" информацию об апрельском пожаре в Соборе Парижской Богоматери в Париже.

Самыми популярными личностями стали актриса Анастасия Заворотнюк, о чьей болезни стало известно в сентябре, избранный в нынешнем году президент Украины Владимир Зеленский, покойные журналист Сергей Доренко и рэпер Децл. В десятку самых популярных людей попал также продюсер Бари Алибасов, отравившийся средством для прочистки канализации.

В список самых популярных книг попали два произведения Александра Сергеевича Пушкина – "Капитанская дочка" и "Песнь о Вещем Олеге". Также в десятке оказались романы Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" и Стивена Кинга "Кладбище домашних животных".

Первым в списке самых громких свадеб этого года стало бракосочетание журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Кроме того, пользователи искали информацию о свадьбе певца Элджея и блогерши Насти Ивлеевой. Из зарубежных молодоженов россиян интересовали актриса Софи Тернер и ее избранник Джо Джонас, а также певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин.

Среди популярных запросов Google отметил вопросы о том, с чем носить ту или иную одежду – в частности, юбку-плиссе и кюлоты. К помощи поисковика помимо модников прибегали и приверженцы здорового образа жизни: они спрашивали, как правильно медитировать, отжиматься и лежать на валике.

10 декабря сообщалось о том, что итоги года подвел Twitter. Соцсеть определила самые обсуждаемые события, самых популярных политиков и твиты, которыми пользователи больше всего делились.