Тренер "Ротора" Менщиков покидает клуб ради другой работы

Волгоградский "Ротор", который лидирует в Футбольной национальной лиге и впервые за долгие годы может вернуться в премьер-лигу, остался без главного тренера. 49-летний Игорь Менщиков расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

"Мне поступило серьезное предложение от другой команды, — цитирует наставника официальный сайт "Ротора". – Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу".

Перед зимним перерывом в чемпионате ФНЛ трех лидеров разделяет ничтожная дистанция в одно очко: у "Ротора" 52 турнирных балла, у московского "Торпедо" – 51, а у подмосковных "Химок" – 50.