Дважды возрожденная: Понаровская рассказала, как уходила "за грань"

В "Судьбе человека" – продолжения разговора с Ириной Понаровской, на жизненном пути которой было множество тяжелейших испытаний.

Подростком, как призналась сама певица, она была "неваляшкой": в 13 лет весила 80 килограммов, но взяла себя в руки и стала одной из самых стильных, стройных и красивых певиц СССР.

Успех к ней пришел рано: уже в 17 она была солисткой ВИА "Поющие гитары", затем была победа в Сопоте, но в 25 из-за жесткой диеты и напряженного графика она пережила первую клиническую смерть.

Когда ее выписывали из больницы, врач сказала маме Ирины, что она никогда не сможет иметь детей, однако певица была твердо уверена: ребенок у нее будет. Причем, сын.

Так и произошло: в 31 год во втором браке с темнокожим музыкантом Вейландом Роддом (у которого Ирина была уже шестой женой) певица родила сына Энтони и была на вершине счастья.

В тот же период жизни в их семье появилась приемная дочь. Певица вспоминает, как к ней подошла незнакомка и попросила взять малышку. Певица говорит: ребенок был столь истощен, что мог погибнуть. И она согласилась.

Однако девочка так и не стала родной их семье, и Вейланд отдал ее в детский дом.

Подробнее вспоминать тот период жизни Ирина не хочет – это слишком тяжелые воспоминания, признается певица.

Вскоре ее ждали и другие тяжелые испытания: со вторым мужем они развелись, и Родд увез их сына с собой. Однако Ирина смогла преодолеть все преграды и вернуть сына себе.

Испытания продолжали преследовать певицу: из-за тяжелой болезни мамы она на 10 лет ушла со сцены.

В тот же период Ирина располнела, стала курить, навалились другие напасти. Однако Понаровская вновь смогла выйти из тяжелейших испытаний победителем: вновь стать красивой, стройной, успешной, здоровой.

Сейчас, признается певица, она абсолютно счастлива: воспитывает внуков, которых подарил ее сын Энтони, из прошлого помнит только хорошее и не держит ни на кого зла.

Когда Понаровская пережила вторую клиническую смерть? Как выходила из этого периода? Простила ли второго мужа за то, что он увез их родного сына и отдал приемную дочку в детдом?

Почему развелась с третьи мужем и какую песню в своей карьере считает переломной? Об этом – в продолжении разговора Бориса Корчевникова с Ириной Понаровской в программе "Судьба человека".