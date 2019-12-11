Появилось видео задержания экстремиста, готовившего терракт в Мурманске

Сотрудники ФСБ с поличным задержали сторонника организации "Правый сектор" (запрещена в России) — мужчина 1983 года рождения планировал устроить взрыв около административного здания.

Злоумышленник оказался гражданином России. Задержали его в момент, когда он доставал самодельную взрывчатку из специально оборудованного тайника.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ — "Приготовление преступлению" и "Террористический акт".