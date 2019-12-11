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11 декабря 201914:20

Дисквалификация, штраф, испытательный срок: Гончаренко вновь столкнулся с санциями КДК

twitter.com

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко столкнулся с санкциями Контрольно-дисциплинарного комитета после матча 19 тура чемпионата России против "Краснодара". Он получил три матча дисквалификации за нецензурные ругательства в адрес главного арбитра встречи.

Впрочем, из трех матчей наставник столичных "армейцев" пропустит два: третий назначен в качестве условного наказания. Кроме того, белорусскому специалисту также назначили штраф в размере 100 тысяч рублей и получил испытательный срок до конца сезона, об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Он же добавил, что еще на 30 тысяч рублей Гончаренко наказан за выход за пределы технической зоны".

Напомним, что Гончаренко после завершения матча против "Краснодара" подошел к главному арбитру матча Василию Казарцеву и высказал ему свои претензии, применив при этом матерные слова. Встреча завершилась со счетом 1:1. После этого ЦСКА набрал 34 очка, занимая после 19 тура 4 место. "Краснодар" же с 35 баллами вышел на второе место.

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