В Москве наградили лауреатов литературной премии "Театральный роман"

10 декабря в "Новом Манеже" состоялась церемония вручения ежегодной премии в области литературы о театре "Театральный роман".

По решению жюри во главе с Константином Райкиным лауреатами премии 2019 года стали Елена Козелькова (книга "Театр — любовь моя"), Анатолий Васильев ("И и Я. Книга об Ие Саввиной"), Виолетта Гудкова ("Театральная секция ГАХН: История идей и людей. 1921-1930"), Людмила Полякова ("Путь к старухам Малого театра"), Алла Кигель ("Верните театр актеру!") и Людмила Старикова ("Театр и зрелища российских столиц в 18 веке").

Дипломы "За активную издательскую деятельность в области литературы о театре" получили издательство МАМТ за книгу "Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Хроники столетия (1918-2018)" и издательство Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства за книгу "Мариус Петипа. Танцемания".

Дипломами номинантов награждены Елена Петрушанская за "Приключения русской оперы в Италии", Алла Сигалова за "Счастье мое!", Сергей Николаевич за книгу "Театральные люди", издательство "Центрполиграф" за книгу Джули Кавана "Рудольф Нуреев" и издательство "Алетейя" за книгу Сергея Третьякова "Хочу ребенка! Пьесы — Сценарий — Дискуссии".

"Каждый год мы — члены экспертного совета и жюри — испытываем колоссальную радость от возможности знакомиться с этими книгами", — отметил в ходе церемонии директор Бахрушинского музея, председатель экспертного совета Дмитрий Родионов.

Поблагодарил авторов за возможность прикоснуться к литературной сокровищнице и художественный руководитель театра "Сатирикон", народный артист России, председатель жюри премии Константин Райкин.

"Благодаря этой премии я уже 6 лет нахожусь в окружении прекрасной литературы о театре. Читаю, наслаждаюсь и понимаю: какой маленький мир — театр, а вместе с тем он бесконечен, в нем умещается вся земля, весь человеческий мир и вся вселенная", — подчеркнул Константин Райкин.

Премия была учреждена в 2014 году Государственным театральным музеем им. Бахрушина в рамках масштабного проекта "Биеннале театрального искусства".